ВСП уволил в отставку судей Екатерину Аркатову, Виктора Дьяченко и Виталия Войтюка

Высший совет правосудия 18 марта рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.
Так, Совет принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Аркатову Екатерину Витальевну – с должности судьи Дзержинского районного суда города Харькова;
Дяченко Виктора Григорьевича – с должности судьи Суворовского районного суда города Одессы;
Войтюка Виталия Романовича – с должности судьи Хозяйственного суда Ровенской области.
Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил в связи с подачей заявлений об отставке: Ольгу Микитюк – с должности судьи Житомирского апелляционного суда и Светлану Китаеву – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.
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