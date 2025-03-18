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ВСП уволил в отставку судей Екатерину Аркатову, Виктора Дьяченко и Виталия Войтюка

12:05, 18 марта 2025
ВСП уволил в связи с подачей заявлений об отставке судей Дзержинского райсуда Харькова, Суворовского райсуда Одессы и Хозяйственного суда Ровенской области.
ВСП уволил в отставку судей Екатерину Аркатову, Виктора Дьяченко и Виталия Войтюка
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Высший совет правосудия 18 марта рассмотрел материалы относительно увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Так, Совет принял решение уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

Аркатову Екатерину Витальевну – с должности судьи Дзержинского районного суда города Харькова;

Дяченко Виктора Григорьевича – с должности судьи Суворовского районного суда города Одессы;

Войтюка Виталия Романовича – с должности судьи Хозяйственного суда Ровенской области.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия уволил в связи с подачей заявлений об отставке: Ольгу Микитюк – с должности судьи Житомирского апелляционного суда и Светлану Китаеву – с должности судьи Хозяйственного суда Львовской области.

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