Соломенский райсуд Киева прекратил отправку почтовой корреспонденции из-за отсутствия марок

В Соломенском райсуде Киева заявили, что после обеспечения суда почтовыми марками корреспонденция будет направляться судом в порядке очередности.

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Соломенский районный суд г. Киева уведомил участников судебных процессов, что в связи с отсутствием почтовых марок суд временно прекратил отправку почтовой корреспонденции. Об этом говорится в пресс-службе суда.

С целью своевременного информирования о дате и времени судебных заседаний суд рекомендует:

при обращении в суд указывать информацию обо всех альтернативных средствах связи — официальные адреса, адреса электронной почты, номера телефонов и т. д., а также предоставлять согласие на получение судебной повестки в виде SMS-сообщений, указав свой номер мобильного телефона;

получать процессуальные документы по электронной почте;

получать процессуальные документы по электронной почте через подсистему «Электронный суд». Для этого необходимо зарегистрироваться в системе обмена электронными документами между судом и участниками судебного процесса (создать почтовый ящик электронного суда), размещенной на официальном веб-портале Судебной власти Украины по ссылке, и подать заявление о внесении данных РНОКПП в дополнительные сведения об участнике дела, в которых будет указан РНОКПП.

«Учитывая данные обстоятельства, просим участников процессов следить за состоянием рассмотрения дел, лично получать в суде копии процессуальных документов и судебные повестки.

После обеспечения суда почтовыми марками корреспонденция будет направляться судом в порядке очередности», — добавили в суде.

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