Как принять лицо с инвалидностью на работу — Гоструда напомнила о трудовых правах

При приеме на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок.

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Государственная служба по вопросам труда напоминает о трудовых правах людей с инвалидностью.

Установление рабочего времени для работников с инвалидностью

Согласно ст. 172 КЗоТ, по желанию работника с инвалидностью или по требованиям его индивидуальной программы реабилитации ему может устанавливаться режим работы на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели.

Все зависит от договоренности между работодателем и работником с инвалидностью. Это могут быть и два часа в день, и два часа в неделю. Однако при этом должны быть соблюдены минимальные государственные гарантии по оплате труда.

Более того, если индивидуальная программа человека с инвалидностью предусматривает уменьшенную продолжительность рабочего времени, работодатель просто обязан создать такие условия.

Работодателям нужно помнить, что:

- при приеме на работу работника с инвалидностью не устанавливается испытательный срок;

- инвалидность является уважительной причиной для расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок;

- при сокращении численности или штата преимущественное право оставаться на работе при равных условиях производительности труда и квалификации предоставляется инвалидам войны и лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты».

Принятие на работу человека с инвалидностью оформляется в общем порядке. Работник подает заявление о принятии на работу, а также следующие документы:

паспорт (другой документ, удостоверяющий личность);

трудовую книжку;

документ об образовании (при необходимости);

копию справки о присвоении идентификационного номера;

копию пенсионного удостоверения;

справку о присвоении ему соответствующей группы инвалидности;

индивидуальную программу реабилитации

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