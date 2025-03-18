Высший совет правосудия внесет представление о назначении судей в местные суды

ВСП принял решение о внесении представлений о назначении трех судей.

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Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении трех судей на должности в местные суды.

В частности, 18 марта было согласовано внести решение относительно:

Шкарлат Яны Юрьевны – на должность судьи Марьинского районного суда Донецкой области;

Мельника Андрея Васильевича – на должность судьи Корсунь-Шевченковского районного суда Черкасской области;

Демьяновой Ольги Анатольевны – на должность судьи Октябрьского районного суда города Мариуполя Донецкой области.

Ранее председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов рассказал, почему судьи, желающие перевестись в другие суды того же уровня и специализации, вынуждены соревноваться за вакантные должности с участниками отбора 2024 года из числа помощников судей, работников аппаратов судов, адвокатов, прокуроров и т. д.

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