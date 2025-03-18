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На Львовщине «свидетель Иеговы» отказался от повестки по религиозным убеждениям — что решил суд

12:59, 18 марта 2025
Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы.
На Львовщине «свидетель Иеговы» отказался от повестки по религиозным убеждениям — что решил суд
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Во Львовской области военнообязанный отказался от получения боевой повестки по религиозным убеждениям. Приговор по делу № 456/5233/24 вынес Стрыйский горрайонный суд Львовской области.

В материалах дела указано, что в апреле 2024 года мужчина прошел ВЛК и был признан годным к военной службе. После этого ему пытались вручить боевую повестку для отправки в воинскую часть, однако он отказался ставить подпись в данном документе и на следующий день не явился в ТЦК.

Во время судебного заседания военнообязанный не признал свою вину.

По его словам, он добровольно пришел в ТЦК, чтобы обновить свои воинские учетные данные, и заявил, что является «cвидетелем Иеговы». В частности, он предоставил соответствующие справки и просил разрешить ему пройти в армии альтернативную (невоенную) службу, однако не получил ответа на свое обращение.

Тем не менее, мужчина признал, что отказался от предложения представителей ТЦК и СП работать с документами, выполнение которой не требовало ношения оружия, пояснив, что его «религиозные убеждения несовместимы с любой военной службой».

Стрыйский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде через Стрыйский горрайонный суд в течение 30 дней со дня его оглашения.

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