На Львівщині «свідок Єгови» відмовився від повістки через релігійні переконання — що вирішив суд

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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У Львівській області військовозобов’язаний відмовився від отримання бойової повістки через релігійні переконання. Вирок у справі № 456/5233/24 виніс Стрийський міськрайонний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що у квітні 2024 року чоловік пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби. Після цього йому намагалися вручити бойову повістку на відправку до військової частини, але ставити підпис у даному документі військовозобов'язаний відмовився, а наступного дня до ТЦК не з'явився.

Свою провину під час судового засідання військовозобов’язаний не визнав.

За його словами, він добровільно прийшов до ТЦК, щоб оновити свої військово-облікові дані та стверджував, що є «свідком Єгови». Зокрема, надавав відповідні довідки та просив, щоб йому дозволили пройти в армії невійськову службу, проте не отримав відповіді на своє звернення.

Однак чоловік визнав, що відмовився від пропозиції представників ТЦК та СП працювати з документами, для виконання якої не потрібно носити зброю, пояснивши, що його «релігійні переконання несумісні з будь-якою військовою службою».

Стрийський міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336 КК України, і призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через Стрийський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

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