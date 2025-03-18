У статті NYT не пише, що Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль РФ — керівник ЦПД РНБО Коваленко

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що із реальністю такі вкиди не мають нічого спільного.

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У вівторок, 18 березня, президент США Дональд Трамп та Путін проведуть телефонну розмову, під час якої мають обговорити питання щодо війни в Україні.

Як пише NYT, помічники Президента України Володимира Зеленського заявили, що «вони стурбовані тим, що Трамп може підтримувати інші бажання Путіна щодо частин України, можливо, включаючи критично важливий порт Одеса».

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підкреслив, що у статті NYT не йдеться про те, що Трамп може погодитися передати порт Одеси під контроль РФ.

«Ніхто і не може передати Росії ніякий порт. Щобільше, в статті йдеться, що неназвані «українські чиновники» переживають, що під час діалогу США і РФ можуть «розглядатися територіальні претензії Путіна, можливо, з портом Одеса». Знову якісь невідомі джерела, інсайди, хайп.

Такого, як і говорив, багато і буде далі теж чимало.

Але із реальністю такі вкиди переважно не мають нічого спільного», - наголосив він.

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