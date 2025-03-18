В статье NYT не говорится, что Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль РФ — глава ЦПД СНБО Коваленко

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что такие вбросы не имеют ничего общего с реальностью.

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Во вторник, 18 марта, президент США Дональд Трамп и Путин проведут телефонный разговор, в ходе которого должны обсудить вопросы по войне в Украине.

Как пишет The New York Times, помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили, что «они обеспокоены тем, что Трамп может поддерживать другие требования Путина в отношении отдельных частей Украины, возможно, включая стратегически важный порт Одесса».

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что в статье NYT не говорится о том, что Трамп может согласиться передать порт Одессы под контроль РФ.

«Никто и не может передать России никакой порт. Более того, в статье говорится, что неназванные «украинские чиновники» обеспокоены тем, что в ходе диалога США и РФ могут «рассматриваться территориальные претензии Путина, возможно, связанные с портом Одесса». Снова какие-то неизвестные источники, инсайды, хайп.

Такого, как я уже говорил, будет еще много.

Но с реальностью такие вбросы, в большинстве случаев, не имеют ничего общего», — подчеркнул он.

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