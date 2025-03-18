Вища рада правосуддя внесе подання про призначення суддів до місцевих судів

ВРП ухвалила рішення про внесення подань про призначення трьох суддів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення трьох суддів на посади до місцевих судів.

Зокрема, 18 березня було погоджено внести рішення щодо:

Шкарлат Яни Юріївни – на посаду судді Мар’їнського районного суду Донецької області;

Мельника Андрія Васильовича – на посаду судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області;

Дем’янової Ольги Анатоліївни – на посаду судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов розповів, чому судді, які хочуть перевестися в інші суди того ж рівня та спеціалізації, змушені змагатися за вакантні посади з учасниками добору 2024 року з числа помічників суддів, працівників апаратів судів, адвокатів, прокурорів тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.