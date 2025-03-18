Як прийняти особу з інвалідністю на роботу — Держпраці нагадала про трудові права

При прийомі на роботу працівника з інвалідністю не встановлюється випробувальний термін.

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Державна служба з питань праці нагадує про трудові права людей з інвалідністю.

Встановлення робочого часу для працівників з інвалідністю

Відповідно до ст. 172 КЗпП, за бажанням працівника з інвалідністю або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня.

Усе залежатиме від домовленості між роботодавцем і працівником з інвалідністю. Так, це можуть бути і дві години на день, і дві години на тиждень. Однак при цьому має бути дотримано мінімальних державних гарантій щодо оплати праці.

Більше того, якщо індивідуальною програмою людини з інвалідністю передбачено зменшену тривалість робочого часу, роботодавець просто зобов’язаний створити такі умови.

Роботодавцям потрібно пам’ятати, що:

- при прийомі на роботу працівника з інвалідністю не встановлюється випробувальний термін;

-інвалідність є поважною причиною для розірвання трудового договору, укладеного на визначений строк;

-при скороченні чисельності або штату, переважне право залишатися на роботі при рівних умовах продуктивності праці та кваліфікації надається інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Прийняття на роботу особу з інвалідністю оформляється в загальному порядку. Працівник подає заяву про прийняття на роботу, а також такі документи:

паспорт (інший документ, що посвідчує особу);

трудову книжку;

документ про освіту (за необхідності);

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

копію пенсійного посвідчення;

довідку про присвоєння йому відповідної групи інвалідності;

індивідуальну програму реабілітації.

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