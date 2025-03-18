ВРП звільнила у відставку суддів Катерину Аркатову, Віктора Дяченка та Віталія Войтюка

ВРП звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку суддів Дзержинського райсуду Харкова, Суворовського райсуду Одеси та Господарського суду Рівненської області.

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Вища рада правосуддя 18 березня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це інформує ВРП.

Так, Рада вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Аркатову Катерину Віталіївну – з посади судді Дзержинського районного суду міста Харкова;

Дяченка Віктора Григоровича – з посади судді Суворовського районного суду міста Одеси;

Войтюка Віталія Романовича – з посади судді Господарського суду Рівненської області.

Раніше повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила у зв’язку з поданням заяв про відставку: Ольгу Микитюк – з посади судді Житомирського апеляційного суду та Світлану Кітаєву – з посади судді Господарського суду Львівської області.

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