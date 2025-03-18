Для работников медицинской сферы собираются отменить уголовную ответственность за заражение неизлечимой инфекционной болезнью – в ГНЭУ ВР раскритиковали законопроект

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект, которым отменяется уголовная ответственность для медиков, косметологов и других за заражение человека неизлечимой инфекционной болезнью – в ГНЭУ ВР указали на риски.

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Главное научно-экспертное управление парламента выразило критику к законопроекту, который предусматривает отмену для медицинских, фармацевтических и других работников, проводящих определенные манипуляции (например, косметологов), уголовной ответственности за заражение человека неизлечимой инфекционной болезнью.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №9398 авторства народных депутатов Александры Устиновой, Михаила Радуцкого и других, которым предлагается внести ряд изменений в Уголовный кодекс относительно декриминализации заражения ВИЧ или другой неизлечимой болезнью.

В частности, из УК предлагается убрать статью 130, которая предусматривает уголовную ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или другой неизлечимой инфекционной болезни.

Кроме того, предлагается убрать из статьи 131 УК ответственность работников медицинской сферы за ненадлежащее исполнение их обязанностей, что привело к заражению человека другой неизлечимой болезнью.

Авторы указывают, что криминализация заражения ВИЧ/СПИДом и другими болезнями – это «советские традиции» и «стигматизация лиц по состоянию здоровья».

Впрочем, не совсем понятно, почему авторы решили убрать ответственность и для медицинских работников за заражение другой неизлечимой болезнью, и является ли наличие такой ответственности «советскими традициями».

При этом одновременно народные депутаты также указывают, что «в настоящее время Украина стоит перед вызовом новой волны эпидемии ВИЧ», и «одним из действенных механизмов уменьшения распространения ВИЧ является декриминализация контактов и передачи заболевания».

В то же время в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады указали, что принятие такого закона будет иметь обратный эффект.

«Такой подход существенно сужает границы применения ст. 131 УК, ведь под ее действие не будут подпадать ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее инфицирование лица возбудителем другой, за исключением ВИЧ, особо опасной инфекционной болезни.

Такие деяния, как, например, использование медицинским работником недостаточно продезинфицированных медицинских инструментов и шприцев, что привело к инфицированию другого лица возбудителем особо опасной инфекционной болезни (за исключением ВИЧ), в случае принятия поданного законопроекта, очевидно, будет расцениваться субъектами правоприменения как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ст. 140 УК). Однако в таком случае становится непонятным, почему уголовная ответственность за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее инфицирование ВИЧ, остается отдельным составом уголовного правонарушения.

Примечательно, что субъектами состава уголовного правонарушения, предусмотренного действующей ст. 131 УК, являются не только медицинские работники, но и другие работники, чья профессиональная деятельность (прямо или опосредованно) связана с контактом или обращением биологических веществ, которые могут содержать возбудители неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека.

Таким образом, в случае принятия поданного законопроекта потребуется ответ и на вопрос квалификации деяния в виде ненадлежащего исполнения вышеуказанным работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного отношения к ним, что повлекло инфицирование лица возбудителем другой, за исключением ВИЧ, особо опасной инфекционной болезни.

Также ГНЭУ ВР указывает, что в законопроекте предлагается декриминализировать сознательное поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезни, опасной для жизни человека. В свою очередь, заражение другого лица ВИЧ или другой неизлечимой инфекционной болезнью лицом, знавшим о том, что оно является носителем этого вируса, совершенное по неосторожности (действующая ч. 2 ст. 130 УК), очевидно, предлагается расценивать как неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение (ст. 128 УК).

Однако такое предложение требует дополнительного обоснования по следующим причинам.

По официальным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за последние 30 лет в Украине официально зарегистрировано 312 091 случай ВИЧ-инфекции среди граждан Украины, в том числе 100 363 случая заболевания СПИДом и 44 221 случай смерти от заболеваний, обусловленных СПИДом.

«То есть можно сказать, что за 30 лет Украина потеряла более 44 тысяч граждан, умерших от СПИДа. В свою очередь, в Государственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу, туберкулезу и вирусным гепатитам на период до 2030 года указано, что «по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина остается одной из стран, где продолжает расти количество новых случаев инфицирования ВИЧ и смертей от СПИДа; на начало 2019 года Украина занимала одно из первых мест среди стран Европейского региона по количеству лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, насчитывая, по оценочным данным, 237 000 человек».

Целесообразность сохранения уголовной ответственности за вышеуказанные деяния обосновывается тем, что лицо, поставившее в опасность заражения или заразившее другое лицо вирусом, как минимум знало о том, что оно является носителем соответствующего вируса, понимало, что вышеуказанные болезни представляют собой неизлечимые инфекции, и способы их передачи – то есть должно было осознавать, что его поведение несет риск причинения значительного вреда другому лицу путем заражения», – указали эксперты ГНЭУ ВР.

При таких условиях оставление сознательного поставления другого лица в опасность заражения лицом, знавшим о том, что оно является носителем этого вируса, фактически безнаказанным скорее будет способствовать дальнейшему распространению соответствующих заболеваний, нежели обеспечит эффективное противодействие их распространению.

Автор: Наталя Мамченко

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