Венгрия блокирует начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, — глава МИД Польши Сикорский

«Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, даже два переговорных кластера», — заявил Радослав Сикорский.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС затягиваются из-за Венгрии, которая в настоящее время блокирует переговорный процесс, пишет Onet.

«Мы, конечно, хотели бы открыть один, возможно, даже два переговорных кластера, но, к сожалению, решение блокирует наш давний друг и когда-то союзник — Венгрия», — заявил Сикорский.

Чиновник подчеркнул, что на заседании Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе состоялась оживленная дискуссия о переговорах с Украиной по членству в ЕС. Министры пришли к мнению, что решение о начале переговоров должно зависеть «не от двусторонних вопросов, а от выполнения критериев».

Кроме того, Сикорский добавил, что намерен обратиться к польской оппозиции, чтобы та повлияла на позицию Венгрии.

«Я должен обратиться к польской оппозиции, которая поддерживает тесные идеологические контакты с правительством и партией Виктора Орбана, и попросить их сделать что-то полезное для Польши и Европы, а именно — убедить своих идеологических соратников разблокировать этот вопрос», — заявил глава МИД.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.