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Новый премьер Канады Марк Карни пригласил Владимира Зеленского на саммит G7

18:47, 17 марта 2025
Саммит «Группы семи» состоится в Канаде 15-17 июня.
Новый премьер Канады Марк Карни пригласил Владимира Зеленского на саммит G7
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Премьер-министр Канады Марк Карни пригласил Президента Украины Владимира Зеленского на саммит «Группы семи», который пройдет в июне в канадской провинции Альберта, пишет The Times.

Карни передал Зеленскому приглашение на саммит G7 во время телефонного разговора, который состоялся 16 марта.

«Президент Зеленский был приглашен на встречу G7 в Альберте в июне», — заявил представитель правительства Канады.

Канада, которая в 2025 году председательствует в «Группе семи», примет саммит в Кананаскисе 15-17 июня.

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Украина Владимир Зеленский Канада

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