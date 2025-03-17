Новий прем'єр Канади Марк Карні запросив Володимира Зеленського на саміт G7

Саміт «Групи семи» відбудеться у Канаді 15-17 червня.

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт «Групи семи», який відбудеться у червні в канадській провінції Альберта, пише The Times.

Карні передав Зеленському запрошення на саміт G7 під час телефонної розмови, яка відбулась 16 березня.

«Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 в Альберті в червні», - сказав речник уряду Канади.

Канада, яка у 2025 році головує в «Групі семи», прийматиме саміт у Кананаскісі 15-17 червня.

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