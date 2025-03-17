З Кримінального кодексу приберуть окрему статтю за зараження ВІЛ чи вірусом іншої невиліковної інфекційної хвороби – Верховна Рада схвалила зміни

Верховна Рада прийняла за основу законопроект Олександри Устінової, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу окрему статтю за зараження ВІЛ, адже, на думку авторів, криміналізація зараження ВІЛ/СНІДом і венеричними захворюваннями – це «радянські традиції».

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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект, яким з Кримінального кодексу пропонується виключити статтю 130, яка передбачає кримінальну відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

Відповідний законопроект 9398 внесли народні депутати Олександра Устінова, Михайло Радуцький та інші.

Також законопроектом пропонується прибрати зі статті 131 КК відповідальність медичних працівників за неналежне виконання їх обов’язків, що призвело до зараження людини іншою невиліковною хворобою.

Як зазначають автори, «Кримінальний кодекс України, зберігаючи радянські традиції криміналізації зараження лише хворобами, які передаються статевим шляхом, фактично передбачає відповідальність за зараження ВІЛ/СНІДом (статті 130 КК) і венеричними захворюваннями (стаття 133 КК)».

«Така ситуація призводить, з одного боку, до існування прогалини в кримінально-правовій охороні здоров'я людини від винних дій, які призвели до зараження інфекційною хворобою, з іншої - до стигматизації осіб за станом здоров'я.

Зазначена стигматизація полягає в тому, що під загрозою кримінальної відповідальності перебувають, в першу чергу, ВІЛ-позитивні люди, а також люди, які хворіють на венеричні захворювання, які розглядаються як потенційні злочинці» – вказують народні обранці.

Втім, не досить зрозуміло, чому автори вирішили прибрати відповідальність і для медичних працівників, і чи є це «радянськими традиціями» або просто спрощенням життя для недбалих медиків, які спричинили зараження здорової людини.

Запропоновані зміни, на думку народних обранців, «нададуть змогу ВІЛ-позитивним людям, людям, які хворіють на СНІД, або страждають на венеричні хвороби, зосередити свої зусилля саме на лікуванні та якості власного життя, а не боротьбі зі страхами бути покараними».

При цьому одночасно народні депутати також вказують, що «наразі Україна стоїть перед викликом нової хвилі епідемії ВІЛ», і «одним з дієвих механізмів зменшення розповсюдження ВІЛ є декриміналізація контактів та передачі захворювання».

«За оціночними даними міжнародних організацій в Україні на момент повномасштабного вторгнення перебувало понад 240 000 ВІЛ-інфікованих , кожен із яких вже потенційно є суб'єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 130 КК

Враховуючи маніфестацію ВІЛ на тимчасово окупованих територіях, держава і суспільство в цілому вже зараз мають створити умови для недопущення епідемії ВІЛ після їх деокупації. Натомість страх людей перед потенційною кримінальною відповідальністю призведе до небажання проходити обстеження, що негативно вплине на епідемічну ситуацію. Крім того, наявність відповідальності за свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ робить можливим втручання у приватне життя людини, обмеження її права на репродукцію та нормальне співіснування з оточуючим світом» – вважають автори законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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