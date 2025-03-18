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В магазинах України зросли ціни на огірки та помідори

07:54, 18 березня 2025
Якщо огірки, за словами гравців ринку, незабаром можуть почати дешевшати, то з тепличними томатами складніше.
В магазинах України зросли ціни на огірки та помідори
Джерело фото: Freepik
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В Україні наприкінці минулого тижня огірки коштували на 10%, помідори – на 13% дорожче, ніж тижнем раніше. Про це пише EastFruit.

На сьогоднішній день українські тепличні комбінати готові відвантажувати овочі в діапазоні 85-125 грн/кг, що в середньому на 10% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Водночас фахівці зазначають, що вартість тепличного огірка на українському ринку на сьогоднішній день залишається на 10% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому гравці ринку впевнені, що незабаром ця продукція може почати дешевшати під тиском збільшення пропозиції тепличного огірка з місцевих комбінатів.

Щодо помідорів, то сьогодні ціна на тепличні томати сформувалися в діапазоні 85-95 грн/кг, що в середньому на 13% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Таку цінову тенденцію експерти проекту пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату, основним постачальником якого є Туреччина, що пов’язано зі зниженням імпорту з цієї країни через сезонний фактор.

Водночас вказується, що на сьогоднішній день ціни на тепличний томат в Україні вже в середньому на 22% вищі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку не відкидали подальшого зростання цін на цю продукцію в тому випадку, якщо постачання томатів з Туреччини до України найближчим часом не відновиться.

А от реалізація томатів у місцевих тепличних комбінатах розпочнеться не раніше середини квітня.

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