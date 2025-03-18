В магазинах Украины выросли цены на огурцы и помидоры

Если огурцы, по словам игроков рынка, в скором времени могут начать дешеветь, то с тепличными помидорами сложнее.

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В Украине в конце прошлой недели огурцы стоили на 10%, а помидоры – на 13% дороже, чем неделей ранее. Об этом пишет EastFruit.

На сегодняшний день украинские тепличные комбинаты готовы отгружать овощи в диапазоне 85-125 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели. В то же время специалисты отмечают, что стоимость тепличного огурца на украинском рынке на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. При этом игроки рынка уверены, что вскоре эта продукция может начать дешеветь под давлением увеличения предложения тепличного огурца с местных комбинатов.

Что касается помидоров, то сегодня цена на тепличные томаты сформировалась в диапазоне 85-95 грн/кг, что в среднем на 13% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели. Такую ценовую тенденцию эксперты проекта объясняют сокращением предложения импортного томата в Украине. Основным поставщиком импортных томатов является Турция, но из-за сезонного фактора объем импорта из этой страны снизился.

В то же время указывается, что на сегодняшний день цены на тепличные томаты в Украине уже в среднем на 22% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом участники рынка не исключают дальнейшего роста цен на эту продукцию в случае, если поставки томатов из Турции в Украину в ближайшее время не возобновятся.

А вот реализация помидоров в местных тепличных комбинатах начнется не раньше середины апреля.

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