Практика судов
  1. В Украине

Татьяну Крупу только недавно уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК

18:28, 17 марта 2025
Главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении, уволили с должности в феврале 2025 года.
Татьяну Крупу только недавно уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК
Фото: ye.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Татьяну Крупу, которую в октябре прошлого года задержали по подозрению в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК в феврале 2025 года. Об этом рассказал первый заместитель главы Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук, сообщает «Суспільне».

По его словам, после принятия решения о ликвидации МСЭК об этом уведомили всех сотрудников.

Чиновник подчеркнул, что Татьяну Крупу также проинформировали письмом, и было получено подтверждение, что она ознакомилась с решением.

«От нее получили письмо о том, кому передать трудовую книжку после ее увольнения. Соответственно, было издано распоряжение, когда истек двухмесячный срок, предусмотренный законодательством. И с 24 февраля 2025 года Татьяна Крупа официально уволена», – добавил Гончарук.

Напомним, что в ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн. Позже ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Хмельницкий МСЕК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни – Верховная Рада одобрила изменения

Верховная Рада приняла за основу законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, ведь, по мнению авторов, криминализация заражения ВИЧ/СПИДом и венерическими заболеваниями – это «советские традиции».

Мобилизация без прохождения ВЛК – не повод для увольнения с военной службы: как судьи Верховного Суда объяснили свое решение

Судьи Верховного Суда указали, что факт непрохождения истцом медицинского осмотра ВЛК во время призыва не свидетельствует о его негодности и не является основанием для увольнения с военной службы.

Суд отменил штраф, наложенный ТЦК на мужчину за необновление данных, хотя тот обновил данные в Резерв+ в установленные законом сроки

ТЦК выписал штраф мужчине за необновление данных, хотя тот обновил данные в установленный срок – суд отменил постановление ТЦК.

Кто лучше, тот и будет работать в желаемом для него суде – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, почему судьи соревнуются за возможность перевода в другой суд с кандидатами на должности судей.

Установление факта незаконности мобилизации не влечет увольнение незаконно мобилизованного лица с военной службы – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанций признали противоправными действия ТЦК по мобилизации мужчины и обязали воинскую часть уволить его с военной службы, однако Верховный Суд указал, что это неэффективный способ защиты.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва