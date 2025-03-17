Татьяну Крупу только недавно уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК

Главу Хмельницкой областной МСЭК Татьяну Крупу, которую подозревают в незаконном обогащении, уволили с должности в феврале 2025 года.

Фото: ye.ua

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Татьяну Крупу, которую в октябре прошлого года задержали по подозрению в незаконном обогащении, уволили с должности главы Хмельницкой областной МСЭК в феврале 2025 года. Об этом рассказал первый заместитель главы Хмельницкого областного совета Владимир Гончарук, сообщает «Суспільне».

По его словам, после принятия решения о ликвидации МСЭК об этом уведомили всех сотрудников.

Чиновник подчеркнул, что Татьяну Крупу также проинформировали письмом, и было получено подтверждение, что она ознакомилась с решением.

«От нее получили письмо о том, кому передать трудовую книжку после ее увольнения. Соответственно, было издано распоряжение, когда истек двухмесячный срок, предусмотренный законодательством. И с 24 февраля 2025 года Татьяна Крупа официально уволена», – добавил Гончарук.

Напомним, что в ее рабочем кабинете обнаружили 100 тысяч долларов, а также поддельные медицинские документы, списки с фамилиями и фиктивными диагнозами. Кроме того, дома у чиновников работники ГБР нашли почти 5 миллионов 244 тысячи долларов, 300 тысяч евро, более 5 млн гривен, брендовые украшения и драгоценности.

Татьяне Крупе избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью залога в 500 млн грн. Позже ВАКС уменьшил размер залога для Татьяны Крупы до 300 млн грн, оставив ее под стражей

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