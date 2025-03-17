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Тетяну Крупу лише нещодавно звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК

18:28, 17 березня 2025
Голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, яку підозрюють у незаконному збагаченні, звільнили з посади у лютому 2025 року.
Тетяну Крупу лише нещодавно звільнили з посади очільниці Хмельницької обласної МСЕК
Фото: ye.ua
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Тетяну Крупу, яку в жовтні минулого року затримали за підозрою у незаконному збагаченні, звільнили з посади голови Хмельницької обласної МСЕК у лютому 2025 року. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької обласної ради Володимир Гончарук, повідомляє «Суспільне».

За його словами, після ухвалення рішення про ліквідацію МСЕК, про це повідомили всіх працівників

Посадовець наголосив, що Тетяну Крупу також проінформували листом, і було отримано підтвердження, що вона ознайомилась з рішенням.

«Від неї отримали лист про те, кому передати трудову книжку після її звільнення. Відповідно було видано розпорядження, коли витікав двомісячний термін, який передбачений законодавством. І з 24 лютого 2025 року Тетяна Крупа офіційно звільнена», – додав Гончарук.

Нагадаємо, що у її робочому кабінеті виявили 100 тисяч доларів, а також підроблені медичних документів, списки із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 мільйонів 244 тисячі доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн гривень, брендові прикраси та коштовності.

Тетяні Крупі обрали запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у 500 млн грн. Згодом ВАКС зменшив розмір застави для Тетяни Крупи до 300 млн грн, залишивши її під вартою.

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Хмельницький МСЕК

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