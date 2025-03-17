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Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни – Верховная Рада одобрила изменения

18:31, 17 марта 2025
Верховная Рада приняла за основу законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, ведь, по мнению авторов, криминализация заражения ВИЧ/СПИДом и венерическими заболеваниями – это «советские традиции».
Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни – Верховная Рада одобрила изменения
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым из Уголовного кодекса предлагается исключить статью 130, предусматривающую уголовную ответственность за заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) или другой неизлечимой инфекционной болезни.

Соответствующий законопроект №9398 внесли народные депутаты Александра Устинова, Михаил Радуцкий и другие.

Также законопроект предлагает убрать из статьи 131 УК ответственность медицинских работников за ненадлежащее исполнение их обязанностей, что привело к заражению человека другой неизлечимой болезнью.

Как отмечают авторы, «Уголовный кодекс Украины, сохраняя советские традиции криминализации заражения только болезнями, передающимися половым путем, фактически предусматривает ответственность за заражение ВИЧ/СПИДом (статья 130 УК) и венерическими заболеваниями (статья 133 УК)».

«Такая ситуация приводит, с одной стороны, к существованию пробела в уголовно-правовой защите человека от виновных действий, повлекших заражение инфекционной болезнью, с другой – к стигматизации лиц по состоянию здоровья.

Указанная стигматизация заключается в том, что под угрозой уголовной ответственности находятся, в первую очередь, ВИЧ-позитивные люди, а также люди, страдающие венерическими заболеваниями, которые рассматриваются как потенциальные преступники», – указывают народные избранники.

Впрочем, недостаточно понятно, почему авторы решили убрать ответственность и для медицинских работников, и является ли это «советскими традициями» или просто упрощением жизни для нерадивых медиков, повлекших заражение здорового человека.

Предложенные изменения, по мнению народных избранников, «дадут возможность ВИЧ-позитивным людям, людям, страдающим СПИДом, или страдающим венерическими болезнями, сосредоточить свои усилия именно на лечении и качестве собственной жизни, а не борьбе со страхами быть наказанными».

При этом одновременно народные депутаты также указывают, что «в настоящее время Украина стоит перед вызовом новой волны эпидемии ВИЧ» и «одним из действенных механизмов уменьшения распространения ВИЧ является декриминализация контактов и передачи заболевания».

«По оценочным данным международных организаций, в Украине на момент полномасштабного вторжения находились более 240 000 ВИЧ-инфицированных, каждый из которых уже потенциально является субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК.

Учитывая проявление ВИЧ на временно оккупированных территориях, государство и общество в целом уже должны создать условия для недопущения эпидемии ВИЧ после их деоккупации. Страх людей перед потенциальной уголовной ответственностью приведет к нежеланию проходить обследование, что негативно повлияет на эпидемическую ситуацию. Кроме того, наличие ответственности за сознательное поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ делает возможным вмешательство в частную жизнь человека, ограничение его права на репродукцию и нормальное сосуществование с окружающим миром», – считают авторы законопроекта.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект уголовная ответственность

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Из Уголовного кодекса уберут отдельную статью за заражение ВИЧ или вирусом другой неизлечимой инфекционной болезни – Верховная Рада одобрила изменения

Верховная Рада приняла за основу законопроект Александры Устиновой, которым предлагается исключить из Уголовного кодекса отдельную статью за заражение ВИЧ, ведь, по мнению авторов, криминализация заражения ВИЧ/СПИДом и венерическими заболеваниями – это «советские традиции».

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