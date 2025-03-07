Зеленський заявив, що робота над переговорними розділами щодо вступу України до ЄС заблокована без будь-яких раціональних причин

Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва – Володимир Зеленський про продовження роботи над вступом України до ЄС.

Фото: ОП

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Як повідомляла «Судово-юридична газета» на початку лютого, під час головування Польщі у Раді ЄС Європейський Союз може почати переговори з Києвом щодо 2 із 6 запланованих переговорних кластерів. Перший — щодо «фундаментальних» вимог — уже в березні 2025 року, а другий — щодо коригування спільної зовнішньої політики та політики безпеки – до червня.

Загалом, мета полягала в тому, щоб до березня відкрити п’ять «фундаментальних» розділів кластера. Тобто, розпочати роботу з Києвом над розділами про судоустрій та основні права, правосуддя, свободу та безпеку, державні закупівлі, статистику, фінансовий контроль, а також економічні критерії, функціонування демократичних інститутів, реформу державного управління.

Однак, як повідомив Президент України Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради 6 березня лідерам країн ЄС, наразі робота над розділами чомусь заблокована.

«За всіх цих обставин необхідно пришвидшити роботу наших команд у переговорах щодо членства України в ЄС.

Наразі робота над кластерами фактично заблокована без будь-яких раціональних причин.

Нам потрібен здоровий глузд, нам потрібно розблокувати роботу над кластерами, і це можна зробити на рівні керівництва» – зазначив Президент.

Також він закликав лідерів ЄС прискорити роботу над спеціальним європейським фінансовим інструментом для стійкості України.

Автор: Наталя Мамченко

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