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У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного жіночого дня

08:12, 7 березня 2025
Запорізький суд відзначив Міжнародний жіночий день святковим концертом та привітаннями.
У Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного жіночого дня
Фото: Запорізький окружний адміністративний суд
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6 березня в Запорізькому окружному адміністративному суді відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня.

За доброю традицією разом з ним приходить весна. І в цьому є певна закономірність, бо жінка, як і весна, несе у світ особливу і велику місію природи – життя і любов, ніжність і турботу, натхнення і неповторність.

Голова суду Олег Прудивус від імені усіх чоловіків привітав із найжіночнішим святом весни і з побажаннями любові у серці, добробуту у кожному домі, миру та злагоди присутніх представниць прекрасної статі.

До привітань долучився заступник голови суду Ігор Садовий, який побажав теплих сонячних ранків, спокою, а найголовніше — миру на нашій землі, родинного щастя, тепла, затишку.

Після офіційної частини працівники суду переглянули святковий концерт за участю чоловіків апарату суду. Доброзичлива атмосфера у залі, прекрасний виступ,  задоволені жінки сприяли гарному настрою та позитивним емоціям.

Чоловічий колектив Запорізького ОАС вітає усіх жінок України зі святом 8 березня!

Фото: Запорізький окружний адміністративний суд

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