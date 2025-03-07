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В Запорожском окружном административном суде состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня

08:12, 7 марта 2025
Запорожский суд отметил Международный женский день праздничным концертом и поздравлениями.
В Запорожском окружном административном суде состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня
Фото: Запорожский окружной административный суд
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6 марта в Запорожском окружном административном суде состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 8 Марта.

По доброй традиции вместе с ним приходит весна. И в этом есть определенная закономерность, потому что женщина, как и весна, несет в мир особую и великую миссию природы - жизнь и любовь, нежность и заботу, вдохновение и неповторимость.

Председатель суда Олег Прудивус от имени всех мужчин поздравил с женским праздником весны и с пожеланиями любви в сердце, благополучия в каждом доме, мира и согласия присутствующих представительниц прекрасного пола.

К поздравлениям присоединился заместитель председателя суда Игорь Садовый, который пожелал теплых солнечных утра, спокойствия, а самое главное - мира на нашей земле, семейного счастья, тепла, уюта.

После официальной части работники суда посмотрели праздничный концерт с участием мужчин аппарата суда. Доброжелательная атмосфера в зале, прекрасное выступление, довольные женщины способствовали хорошему настроению и положительным эмоциям.

Мужской коллектив Запорожского ОАС поздравляет всех женщин Украины с праздником 8 марта!

Фото: Запорожский окружной административный суд

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