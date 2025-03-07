Зеленский заявил, что работа над переговорными разделами относительно вступления Украины в ЕС заблокирована без каких-либо рациональных причин

Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства – Владимир Зеленский о продолжении работы над вступлением Украины в ЕС.

Фото: ОП

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Как сообщала «Судебно-юридическая газета» в начале февраля, во время председательствования Польши в Совете ЕС Европейский Союз может начать переговоры с Киевом относительно 2 из 6 запланированных переговорных кластеров. Первый — относительно «фундаментальных» требований — уже в марте 2025 года, а второй — относительно корректировки общей внешней политики и политики безопасности – до июня.

Всего, цель заключалась в том, чтобы до марта открыть пять «фундаментальных» разделов кластера. То есть, начать работу с Киевом над разделами о судоустройстве и основных правах, правосудии, свободе и безопасности, государственных закупках, статистике, финансовом контроле, а также экономических критериях, функционировании демократических институтов, реформе государственного управления.

Однако, как сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Европейского совета 6 марта лидерам стран ЕС, на данный момент работа над разделами почему-то заблокирована.

«При всех этих обстоятельствах необходимо ускорить работу наших команд в переговорах относительно членства Украины в ЕС.

На данный момент работа над кластерами фактически заблокирована без каких-либо рациональных причин.

Нам нужен здравый смысл, нам нужно разблокировать работу над кластерами, и это можно сделать на уровне руководства» – отметил Президент.

Также он призвал лидеров ЕС ускорить работу над специальным европейским финансовым инструментом для устойчивости Украины.

Автор: Наталя Мамченко

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