Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до ЄС, — глава МЗС Польщі Сікорський

«Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери», — заявив Радослав Сікорський.

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Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину, яка наразі блокує перемовини, пише Onet.

«Ми, звичайно, хотіли б відкрити один, можливо і два переговорних кластери, але, на жаль, рішення блокує наш давній друг і колись союзник - Угорщина", - зазначив Сікорський.

Посадовець наголосив, на засіданні Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі тривала жвава дискусія щодо переговорів з Україною про членство в ЄС. Міністри дійшли думки, що рішення про початок переговорів має залежати «не від двосторонніх питань, а від виконання критеріїв».

Ще Сікорський додав, що звернеться до польської опозиції, щоб та вплинула на позицію Угорщини.

«Я маю звернутися до польської опозиції, яка підтримує тісні ідеологічні контакти з урядом і партією Віктора Орбана, і попросити їх зробити щось добре для Польщі і Європи, а саме переконати своїх ідеологічних побратимів розблокувати ці питання», - заявив глава МЗС.

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