Военнослужащего, который пропал без вести, через суд признали отцом троих детей — подробности

ДНК-экспертиза сестры военного подтвердила родство с детьми.

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Многодетная мать обратилась в суд с иском о признании отцом трех ее сыновей пропавшего без вести военнослужащего. Рассказала, что проживала с ним одной семьей без регистрации брака с 2006 по 2014 год. В этот период у них родилось трое общих детей. Однако в документах отец записан по ее словам, на основании статьи 135 Семейного кодекса Украины. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

По словам женщины, их отношения не сложились. Мужчина переехал жить и работать в Киев, где в августе 2023 года женился. 1 сентября того же года при выполнении боевого задания в Донецкой области он попал под обстрел вражеского танка. Пока считается без вести пропавшим.

Хмельницкий горрайонный суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований, поэтому установил факт, что пропавший без вести военнослужащий является отцом трех детей истицы. Также постановил внести соответствующие изменения в актовые записи о рождении сыновей.

Жена военнослужащего подала апелляционную жалобу: просила отменить решение местного суда и отказать в установлении факта отцовства мужа в отношении этих детей. Указала, что суд рассмотрел дело без его участия, в то время как решение касается его прав и интересов.

Апелляционный суд согласился: супруга солдата не была привлечена к участию в деле, при этом решение суда существенно повлияет на его права (в частности, обе женщины заявили, что будут претендовать на установленные законодательством выплаты как члены семьи погибшего военнослужащего).

В то же время коллегия судей отметила, что в апелляционной жалобе не приведены доводы о том, что суд неправильно разрешил спор по существу о происхождении детей, рожденных в отношениях истицы и ответчика.

Апеллянтка не предоставила объективные данные о неправильности заключения судебной молекулярно-генетической экспертизы и не подавала ходатайств о ее повторном проведении.

По выводам молекулярно-генетического исследования, вероятность того, что сестра пропавшего без вести военнослужащего является биологической теткой троих детей истицы составляет 99,3-99,99%.

Поскольку нарушение норм процессуального права (в частности, принятие судебного решения о правах лица, которое не было привлечено к участию в деле) – это обязательное основание для отмены решения местного суда, апелляционный суд постановил частично удовлетворить требования апелляционной жалобы: отменил решение местного суда и вынес новое – удовлетворил иск , и внеся соответствующие изменения в актовые записи о рождении детей.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/28148/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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