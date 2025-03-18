Військовослужбовця, який зник безвісти, через суд визнали батьком трьох дітей — подробиці

ДНК-експертиза сестри військового підтвердила його спорідненість із дітьми.

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Багатодітна мати звернулася до суду з позовом про визнання батьком трьох її синів зниклого безвісти військовослужбовця. Розповіла, що проживала з ним однією сім’єю без реєстрації шлюбу з 2006 по 2014 рік. У цей період у них народилося троє спільних дітей. Проте у документах батько записаний з її слів, на підставі статті 135 Сімейного кодексу України. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

За словами жінки, їхні стосунки не склалися. Чоловік переїхав жити й працювати до Києва, де у серпні 2023 року одружився. 1 вересня того ж року при виконанні бойового завдання на Донеччині він потрапив під обстріл ворожого танка. Наразі вважається безвісти зниклим.

Хмельницький міськрайонний суд дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, відтак встановив факт, що зниклий безвісти військовослужбовець є батьком трьох дітей позивачки. Також постановив внести відповідні зміни до актових записів про народження синів.

Дружина військовослужбовця подала апеляційну скаргу: просила скасувати рішення місцевого суду та відмовити у встановленні факту батьківства її чоловіка щодо цих дітей. Вказала, що суд розглянув справу без її участі, у той час, як рішення стосується її прав та інтересів.

Апеляційний суд погодився: дружина солдата не була залучена до участі у справі, при цьому рішення суду суттєво вплине на її права (зокрема, обидві жінки заявили, що претендуватимуть на встановлені законодавством виплати, як члени сім`ї загиблого військовослужбовця).

Водночас колегія суддів зауважила, що в апеляційній скарзі не наведено доводів про те, що суд неправильно вирішив спір по суті щодо походження дітей, народжених у стосунках позивачки й відповідача.

Апелянтка не надала об’єктивних даних щодо неправильності висновку судової молекулярно-генетичної експертизи і не подавала клопотань про її повторне проведення.

За висновками молекулярно-генетичного дослідження, ймовірність того, що сестра зниклого безвісти військовослужбовця є біологічною тіткою трьох дітей позивачки складає 99,3-99,99%.

Позаяк порушення норм процесуального права (зокрема, ухвалення судового рішення про права особи, що не була залучена до участі у справі) – це обов`язкова підстава для скасування рішення місцевого суду, апеляційний суд постановив частково задовольнити вимоги апеляційної скарги: скасував рішення місцевого суду й ухвалив нове – задовольнив позов матері, встановивши, що зниклий безвісти військовослужбовець є батьком трьох її синів, та внісши відповідні зміни до актових записів про народження дітей.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/28148/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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