На Закарпатті викрили схему переправлення ухилянтів до Угорщини за участі підлітка

Неповнолітній повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати «клієнтів» до держрубежу.

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На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних до Угорщини. Одним зі співучасників виявився підліток. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зокрема, правоохоронці затримали двох жителів села Вилок, які збиралися переправити через кордон двох осіб призовного віку.

Один із співучасників незаконної обробки виявився неповнолітнім місцевим мешканцем. У злочинній схемі, організованій 35–річним фігурантом, підліток повинен був стежити за прилеглою до кордону місцевістю, або ж, за необхідності, супроводжувати «клієнтів» до держрубежу.

Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці вилучили 6000 доларів, отриманих закарпатцем від незаконної оборудки.

Переправника затримали у порядку ст.208 КПК України. У випадку доведення вини фігуранта у суді, зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Затриманому вже повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 121 000 гривень.

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