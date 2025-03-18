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На Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в Венгрию с участием подростка

18:05, 18 марта 2025
Несовершеннолетний должен был следить за прилегающей к границе местностью, или, при необходимости, сопровождать «клиентов» к госрубежу.
На Закарпатье разоблачили схему переправки уклонистов в Венгрию с участием подростка
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На Закарпатье правоохранители раскрыли канал незаконной переправки военнообязанных в Венгрию. Одним из соучастников оказался подросток. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В частности, правоохранители задержали двух жителей села Вилок, которые собирались переправить через границу двух человек призывного возраста.

Один из соучастников незаконной схемы оказался несовершеннолетним местным жителем. В преступной схеме, организованной 35-летним фигурантом, подросток должен был следить за местностью, прилегающей к границе, или же, при необходимости, сопровождать «клиентов» к государственной границе.

Во время проведения неотложных следственных действий правоохранители изъяли 6000 долларов, полученных закарпатцем от незаконной сделки.

Переправщик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В случае доказательства вины фигуранта в суде, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

Галицкий районный суд Львова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 121 000 гривен.

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