ВСУ выводят с позиций на одном из участков фронта в Донецкой области, — Сергей Наев

Украинское командование приняло решение отвести военных с невыгодных позиций на одном из участков фронта в Донецкой области.

Фото: Сергей Наев \ facebook

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На одном из участков фронта в Донецкой области ВСУ отводят подразделения с невыгодных позиций, чтобы сохранить жизни бойцов и улучшить оборону. Об этом заявил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой на одном из направлений на Донбассе.

Он подчеркнул, что для командования самое важное — сохранить жизнь и здоровье личного состава. Именно поэтому было принято решение об отводе.

«Самое важное для командования — сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы имеем возможность действовать более эффективно», — отметил он.

За последний месяц благодаря работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов. Это значительно сократило количество вражеских атак на данном направлении, подчеркнул Наев.

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