ЗСУ виводять з позицій на одній із ділянок фронту на Донеччині, — Сергій Наєв

Українське командування ухвалило рішення відвести військових «з невигідних позицій» на одній із ділянок фронту в Донецькій області.

Фото: Сергій Наєв \ facebook

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На одній з ділянок фронту на Донеччині ЗСУ відводять підрозділи з невигідних позицій, щоб зберегти життя бійців, покращити оборону. Про це заявив генерал-лейтенант Сергій Наєв, який є командиром тактичної групи на одному з напрямків на Донбасі.

Він підкреслив, що найважливіше для командування — зберегти життя і здоров’я особового складу. Саме тому ухвалили рішення про відведення.

«Найважливіше для командування — зберегти життя і здоров'я особового складу. Тому на одній із ділянок фронту ухвалено рішення щодо відведення сил та засобів з невигідних позицій. Це дало можливість не лише зберегти бійців, а й покращити нашу оборону. Ворог несе втрати, і ми маємо змогу діяти ефективніше», — наголосив він.

За останній місяць завдяки роботі розвідників, операторів дронів, артилеристів, мінометників, танкістів та піхоти вдалося знищити понад 30 одиниць ворожої бронетехніки й понад 2000 окупантів. Це відчутно зменшило кількість ворожих атак на напрямку, зазначив Наєв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.