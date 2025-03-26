В Оболонском районе Киева авто на дороге охватило пламенем – видео

Автомобиль Toyota охватило пламенем.

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В Оболонском районе столицы потушили горящий автомобиль на дороге. Как сообщили в Патрульной полиции Киева, автомобиль Toyota, охваченный пламенем, заметили инспекторы во время патрулирования.

«Мы быстро отвели водителя и других граждан, находившихся рядом, на безопасное расстояние. Также мы оградили место происшествия, чтобы никто не пострадал, а другие автомобили не были повреждены, и начали борьбу с огнем», – рассказали в полиции.

С помощью служебных огнетушителей патрульные сдерживали пожар до приезда спасателей, которые окончательно ликвидировали возгорание.

К счастью, никто не пострадал.

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