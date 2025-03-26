За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом смогут оштрафовать до 5100 грн — Рада одобрила законопроект за основу

Законопроектом предлагается ввести штрафы за отождествление адвоката и клиента, в том числе в медиа.

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За публичное отождествление адвоката и клиента, которому такой адвокат предоставляет профессиональную юридическую помощь, в том числе через журналистов или общественные объединения, смогут штрафовать на сумму до 5100 грн, а в случае повторных попыток – до 10200 грн. Соответствующий законопроект 12320 об обеспечении соблюдения гарантий адвокатской деятельности Верховная Рада 26 марта приняла за основу.

В частности, Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей 185-16 «Нарушение запрета отождествления адвоката и клиента».

Согласно новой статье публичное, в том числе через медиа, журналистов, общественные объединения, профессиональные союзы, отождествление лицом адвоката и клиента, которому таким адвокатом предоставляется профессиональная правовая помощь, совершенное без цели препятствовать выполнению адвокатом предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи лицу, - влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1700 грн до 3400 грн и на должностных лиц – от 3400 грн до 5100 грн.

Если же эти действия совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение, то это лицо смогут оштрафовать на сумму от 6800 грн до 10200 грн.

Под отождествлением адвоката с клиентом будет пониматься любая идентификация (ассоциация, связывание) адвоката с клиентом, которая влияет на независимый статус адвоката и (или) оказывает негативное давление во время осуществления адвокатской деятельности и (или) нарушает гарантии адвокатской деятельности и (или) препятствует реализации прав адвоката, предусмотренных Законом Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности».

Законопроектом должностные лица органов адвокатского самоуправления наделяются правом составлять протоколы об административных правонарушениях при нарушении гарантий адвокатской деятельности.

Кроме того, законопроект детализирует диспозицию статьи 397 Уголовного кодекса, а именно определяет конкретные формы вмешательства в деятельность адвоката, а также нарушение гарантий адвокатской деятельности, признаваемых уголовно наказуемыми действиями.

Законопроект также предлагает определить подследственность уголовных правонарушений, связанных с вмешательством в деятельность адвоката, защитника, представителя по следователям Государственного бюро расследований.

Так, статью 397 Уголовного кодекса «Вмешательство в деятельность адвоката» предлагается изложить в такой редакции.

Незаконное препятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования и другие предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также отдельные помещения таких органов, предприятий, учреждений, организаций для представительства интересов лица, которому таким адвокатом оказывается юридическая помощь, незаконное препятствование встрече адвоката с лицом, которому таким адвокатом оказывается юридическая помощь, незаконный отказ лиц, уполномоченных на принятие и регистрацию заявлений, жалоб, ходатайств и другой входящей корреспонденции, в принятии и регистрации подаваемых адвокатом документов, а так же любое другое умышленное препятствование профессиональной деятельности и реализации предусмотренных законом полномочий адвоката по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи лицу, - карается штрафом от 3 400 грн до 11 900 грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором сроком до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Незаконное вмешательство в конфиденциальное общение между адвокатом (адвокатами) и лицом, которому таким адвокатом (адвокатами) оказывается правовая помощь, в том числе путем прослушивания, перехвата, фиксации содержания разговоров, сообщений и переписки, незаконный осмотр, копирование, изъятие или разглашение собранных, обработанных , подготовленных адвокатом материалов (документов), а также незаконный осмотр, изъятие и копирование информации, содержащейся на технических средствах и носителях информации, которыми пользуется адвокат в связи со своей профессиональной деятельностью, проникновение в жилье (помещение, место работы адвоката), проведение в них осмотра, обыска или других следственных действий, проведение личного обыска адвоката, истребование или выемка документов адвоката, кроме случаев, когда такие действия совершаются в порядке и в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, а так же любые другие умышленные действия, приведшие к доступу посторонних лиц к адвокатской тайне и/или ее разглашению, - наказывается штрафом от 5100 грн до 17000 грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Незаконное влияние в любой форме, за исключением действий, предусмотренных статьями 398-400 УК, на адвоката, с целью воспрепятствовать выполнению им предусмотренных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и оказанию других видов юридической помощи лицу, - наказывается штрафом от 10 200 грн до 17000 грн или исправительными работами сроком до двух лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет или ограничением свободы на тот же срок.

Действия, предусмотренные частью 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются штрафом от 11 900 грн. до 25 500 грн. или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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