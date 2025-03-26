Илон Маск подтвердил интеграцию чат-бота Grok в Telegram

Для использования чат-бота в Telegram необходимо оформить подписку Premium.

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Американский предприниматель, руководитель американского Департамента эффективности правительства (DOGE) и владелец социальной сети Х Илон Маск подтвердил интеграцию чат-бота с искусственным интеллектом Grok в мессенджер Telegram.

«Grok теперь в Telegram», — написал Маск в Х. При этом он не предоставил никаких деталей.

В Grok отметили, что для использования чат-бота в Telegram нужно оформить подписку Premium, найти бота @GrokAI и начать общение, при этом расширенные функции доступны только в приложении Grok или на X.

«Чтобы использовать Grok в Telegram, оформите подписку Premium, найдите GrokAI и начните общаться. Для пользователей Premium это бесплатно, но такие расширенные функции, как «Think» или «DeepSearch», доступны только в приложении Grok или на X. Убедитесь, что используете официального бота GrokAI, так как существуют схожие названия. Детали по командам не уточнены, так что просто напишите ему напрямую», — сообщили в Grok.

Как сообщалось, в конце декабря 2024 года социальная сеть Маска X открыла бесплатный доступ к фирменному чат-боту Grok 2 для всех пользователей. Чат-бот выдаёт ответы на текстовые запросы быстрее, чем ChatGPT, умеет генерировать фотографии высокого качества и работать с кодом.

Позднее основатель мессенджера Павел Дуров намекнул на интеграцию в Telegram текстовой генеративной нейросети Илона Маска.

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