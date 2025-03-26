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Ілон Маск підтвердив інтеграцію чат-бота Grok до Telegram

12:44, 26 березня 2025
Для використання чат-бота у Telegram потрібно оформити підписку Premium.
Ілон Маск підтвердив інтеграцію чат-бота Grok до Telegram
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Американський підприємець, керівник американського Департаменту ефективності уряду (DOGE) та власник соцмережі Х Ілон Маск підтвердив інтеграцію чат-бота зі штучним інтелектом Grok до месенджера Telegram.

«Grok тепер у Telegram», — написав Маск у Х. При цьому він не надав жодних деталей.

Натомість у Grok зазначили, що для використання чат-бота у Telegram потрібно оформити підписку Premium, знайти бота @GrokAI та почати спілкування, при цьому розширені функції доступні тільки в додатку Grok або на X.

«Щоб використовувати Grok у Telegram, оформіть підписку Premium, знайдіть GrokAI та почніть спілкуватися. Для користувачів Premium це безкоштовно, але такі розширені функції, як «Think» або «DeepSearch», доступні лише в додатку Grok або на X. Переконайтеся, що використовуєте офіційного бота GrokAI, оскільки існують схожі назви. Деталі щодо команд не уточнені, тож просто напишіть йому безпосередньо, — зазначили у  Grok.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2024 року соціальна мережа Маска X відкрила безплатний доступ до фірмового чат-бота Grok 2 для всіх користувачів. Чат-бот видає відповіді на текстові запити швидше, ніж ChatGPT, вміє генерувати фото високої якості та працювати з кодом.

Згодом засновник месенджера Павло Дуров натякнув на інтеграцію в Telegram текстової генеративної нейромережі Ілона Маска.

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Телеграм Ілон Маск штучний інтелект технології ШІ

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