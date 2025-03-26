У Литві після навчань на полігоні зникли троє американських військових

Троє солдатів армії США та автомобіль зникли на сході країни.

Фото: Wikipedia

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В Литві зникли троє американських військових та автомобіль після навчань на полігоні у місті Пабраде. Інцидент стався в Швянченіському районі на сході країни, повідомляє литовський мовник LRT.

За інформацією Департаменту поліції Литви, о 19:20 влада Вільнюса отримала повідомлення про зникнення солдатів армії США. Наразі поліція з’ясовує обставини події.

Майор Гінтаутас Чюніс, речник Збройних сил Литви, підтвердив, що зниклі є іноземцями, однак відмовився коментувати деталі. Голова парламентського комітету з питань національної безпеки Гедрімас Єглінскас також підтвердив факт зникнення, але не надав додаткової інформації.

Навчання, під час яких стався інцидент, є частиною тренувальних заходів, що проводяться в Литві для підготовки до захисту лінії електропередач із Польщею.

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