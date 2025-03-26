В Литве после учений на полигоне исчезли трое американских военных

Трое солдат армии США и автомобиль исчезли на востоке страны.

Фото: Wikipedia

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В Литве исчезли трое американских военных и автомобиль после учений на полигоне в городе Пабраде. Инцидент произошел в Швянченисском районе на востоке страны, сообщает литовский вещатель LRT.

По информации Департамента полиции Литвы, в 19:20 власти Вильнюса получили сообщение об исчезновении солдат армии США. Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Майор Гинтаутас Чюнис, представитель Вооруженных сил Литвы, подтвердил, что пропавшие являются иностранцами, однако отказался комментировать детали. Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Гедримас Еглинскас также подтвердил факт исчезновения, но не предоставил дополнительной информации.

Учения, во время которых произошел инцидент, являются частью тренировочных мероприятий, проводимых в Литве для подготовки к защите линии электропередач с Польшей.

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