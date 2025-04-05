В Киевской области мужчина нашел противотанковую мину во время прогулки, фото

В поселке Гребенки мужчина наткнулся во время прогулки на предмет, похожий на противотанковую мину.

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В Киевской области мужчина нашел противотанковую мину во время прогулки. Об этом сообщает патрульная полиция Белой Церкви.

Так, в милицию поступил вызов в поселок Гребенки. Заявитель сообщил, что обнаружил во время прогулки предмет, похожий на противотанковую мину.

Инспекторы быстро прибыли на место происшествия и сообщили о происшествии работников ГСЧС. Пока с опасной находкой работали специалисты, полицейские охраняли место происшествия.

Патрульные предоставили действенные советы в случае обнаружения боеприпасов или предметов по внешним признакам похожих на боеприпасы.

Важно:

сохранять спокойствие;

по возможности предупредить о подозрительном предмете находящихся рядом лиц; обозначить местонахождение предмета, а по возможности оградить его;

немедленно сообщить о находке дежурных служб 101 и 102;

не курить, не пользоваться зажигалками, другими источниками открытого огня и предметами, которые могут его образовывать.

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