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Гражданин проиграл судебный процесс, а затем 30 километров гнался за судьей

08:30, 31 марта 2025
Мужчина еще и заставил полицию остановить автомобиль судьи, после чего обвинил ее в нарушении Правил дорожного движения.
Гражданин проиграл судебный процесс, а затем 30 километров гнался за судьей
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Очередной неприятный для судебной власти инцидент произошел в Тернопольской области.

Как сообщила в Высший совет правосудия судья Бучацкого районного суда Тернопольской области Инна Тхорик, у нее в производстве находилось дело об отмене постановлений об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 121-3 (управление транспортным средством без номерного знака или с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте) и ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов или не предъявившим их для проверки) Кодекса об административных правонарушениях.

В удовлетворении исковых требований судья отказала, поэтому гражданин должен был уплатить штраф в размере 1 190 гривен.

Через некоторое время, когда судья возвращалась на своем автомобиле домой, она заметила, что от самого здания суда за ней едет белый автомобиль, который преследовал судью около 30 км, пока автомобиль судьи не остановили на дороге патрульные полицейские.

Белый автомобиль также подъехал к месту остановки автомобиля судьи, после чего из автомобиля вышел мужчина, дело которого рассматривала Инна Тхорик.

Полицейские рассказали судье, что на линию 102 поступили сообщения от указанного гражданина, суть которых сводилась к тому, что он увидел, как судья дважды допустила нарушение ПДД.

При этом гражданин в присутствии полицейских сообщил, что он «теперь будет проверять, как судьи соблюдают ПДД», а судья Инна Тхорик его и его друзей «интересует больше всего».

Также гражданин добавил, что теперь за судьей «часто будут ездить».

Впрочем, полицейские, ознакомившись с отснятым мужчиной видео, пришли к выводу, что Инна Тхорик нарушений ПДД не допустила, а значит, может ехать дальше.

Такое поведение гражданина, являвшегося участником судебного процесса, судья расценила как угрозу и вмешательство в деятельность, связанную с осуществлением правосудия.

Соответствующую оценку событиям теперь должен предоставить Высший совет правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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