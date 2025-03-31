Громадянин програв судовий процес, а потім 30 кілометрів гнався за суддею

Чоловік ще й змусив поліцію зупинити автомобіль судді, після чого звинуватив її у порушенні Правил дорожнього руху.

Фото: Суспільне Тернопіль

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Черговий неприємний для судової влади інцидент стався у Тернопільській області.

Як повідомила до Вищої ради правосуддя суддя Бучацького районного суду Тернопільської області Інна Тхорик, у неї в провадженні перебувала справа про скасування постанов про адміністративні правопорушення за ч. 1 ст. 121-3 (керування транспортним засобом без номерного знаку або з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці) та ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів або не пред’явила їх для перевірки) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У задоволенні позовних вимог суддя відмовила, відтак громадянин мав сплатити штраф у розмірі 1 190 гривень.

Через деякий час, коли суддя поверталася на своєму автомобілі додому, вона помітила, що від самої будівлі суду за нею їде білий автомобіль, який переслідував суддю близько 30 км, аж поки автомобіль судді не зупинили на дорозі патрульні поліцейські.

Білий автомобіль також під’їхав до місця зупинки автомобіля судді, після чого з автомобіля вийшов чоловік, справа якого розглядалася Інною Тхорик.

Поліцейські розповіли судді, що на лінію 102 надійшли повідомлення від вказаного громадянина, суть яких зводилася до того, що він побачив як суддя двічі допустила порушення ПДР.

При цьому громадянин у присутності поліцейських повідомив, що він «тепер буде перевіряти, як судді дотримуються Правил дорожнього руху», а суддя Інна Тхорик його та його друзів «цікавить найбільше».

Також громадянин додав, що тепер за суддею «часто будуть їздити».

Втім, поліцейські, ознайомившись з відзнятим чоловіком відео, дійшли висновку, що Інна Тхорик порушення ПДР не допустила, а відтак може їхати далі.

Таку поведінку громадянина, який був учасником судового процесу, суддя розцінила як загрозу та втручання в діяльність, пов’язану зі здійсненням правосуддя.

Відповідну оцінку подіям тепер має надати Вища рада правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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