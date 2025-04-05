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Дональд Трамп ведет переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем относительно индивидуальных тарифов для этих стран

14:40, 5 апреля 2025
Президент США заявил, что он открыт для переговоров по торговле.
Дональд Трамп ведет переговоры с Вьетнамом, Индией и Израилем относительно индивидуальных тарифов для этих стран
Источник фото: Alex Brandon/AP
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Президент США Дональд Трамп ведет дискуссии с представителями Вьетнама, Индии и Израиля для обсуждения индивидуальных торговых соглашений, которые могли бы смягчить предложенные пошлины для этих стран. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями президента.

Как указывается, эти дискуссии рассматриваются как первая волна переговоров, когда страны разрабатывают стратегию действий по пошлинам, анонсированным Дональдом Трампом. Некоторые, например Китай и Канада, уже объявили о зеркальных мерах в ответ.

В то же время сам Трамп заявил, что он открыт для переговоров по торговле.

«У нас есть ситуация с TikTok, когда Китай, вероятно, скажет: "Мы одобрим сделку, но сделаете ли вы что-то по тарифам?" Тарифы дают нам большую силу для переговоров», — сказал Трамп журналистам.

Отметим, что начиная с 10 апреля Китай введет 34% пошлину на весь импорт из США.

Этот шаг был предпринят после того, как президент США Дональд Трамп объявил об аналогичных 34% пошлинах для Китая.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Трамп анонсировал введение «взаимных пошлин» по всему миру.

В то же время глава Минэкономики Юлия Свириденко отметила, что означают новые пошлины от США для Украины.

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США Дональд Трамп

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