Дональд Трамп веде переговори з В’єтнамом, Індією та Ізраїлем щодо індивідуальних мит для цих країн

Президент США заявив, що він відкритий для переговорів щодо торгівлі.

Джерело фото: Alex Brandon/AP

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Президент США Дональд Трамп веде дискусії з представниками В’єтнаму, Індії та Ізраїлю для обговорення індивідуальних торговельних угод, які могли б пом’якшити запропоновані мита для цих країн. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело, обізнане з дискусіями президента.

Як вказується, ці дискусії розглядаються як перша хвиля переговорів, коли країни виробляють стратегію дій на мита, які анонсував Дональд Трамп. Деякі, наприклад Китай і Канада, вже оголосили про дзеркальні заходів у відповідь.

Водночас сам Трамп заявив, що він відкритий для переговорів щодо торгівлі.

«У нас є ситуація з TikTok, коли Китай, ймовірно, скаже: "Ми схвалимо угоду, але чи зробите ви щось щодо тарифів?" Тарифи дають нам велику силу для переговорів», - сказав Трамп журналістам.

Зазначимо, що починаючи з 10 квітня Китай запровадить 34% мито на весь імпорт із США. Цей крок стався після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про аналогічні 34% мита для Китаю.

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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