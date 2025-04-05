Як працівнику з дітьми отримати додаткову соціальну відпустку — умови та документи

Працівники з дітьми або дитиною з інвалідністю мають право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 10, а за кількох підстав — до 17 днів.

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Працівники, які мають дітей або дитину з інвалідністю, можуть отримати додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 днів. Якщо підстав для її отримання кілька, її тривалість може збільшитися до 17 днів. Ця відпустка не ділиться на частини, і роботодавець не може відкликати працівника з неї. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.

Хто має право на додаткову відпустку:

один із батьків, який має 2-х і більше дітей віком до 15 років

один із батьків дитини з інвалідністю

один із батьків, який усиновив дитину

матір (батько) дитини з інвалідністю з дитинства (підгрупи А, I групи)

одинока матір

батько дитини або людини з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)

люди, які взяли під опіку дитину або людину з інвалідністю з дитинства (підгрупи А, I групи)

один із прийомних батьків.

Умови отримання додаткової відпустки:

Надається один раз на рік — якщо інший з подружжя в поточному році її не використовував.

Як отримати додаткову відпустку:

подати заяву роботодавцю

надати документи, які підтверджують право на відпустку

документ, який підтверджує, що інший з подружжя в поточному році не скористався правом на додаткову відпустку (наприклад, довідка з місця роботи).

Документи, які підтверджують право на додаткову відпустку:

Для батьків з двома або більше дітьми до 15 років:

копії свідоцтв про народження дітей.

Для батьків дитини з інвалідністю:

копія свідоцтва про народження

копія пенсійного посвідчення, посвідчення одержувача соціальної допомоги або медичний висновок.

Для батьків, які усиновили дитину:

копія свідоцтва про народження

копія рішення суду про усиновлення.

Для батьків особи з інвалідністю з дитинства (підгрупи А, I групи):

копія свідоцтва про народження

пенсійне посвідчення або довідка МСЕК.

Для одиноких матерів:

копія свідоцтва про народження дитини

довідка органів ДРАЦСу

копія паспорта.

Для вдови/вдівця:

копія свідоцтва про народження дитини

копія свідоцтва про укладення шлюбу

копія свідоцтва про смерть чоловіка/жінки

копія паспорта.

Для розлучених:

копія свідоцтва про розірвання шлюбу

документ, який підтверджує відсутність участі другого з батьків у вихованні.

Коли роботодавець може відмовити у наданні додаткової відпустки:

У період дії воєнного стану — якщо працівник залучений до роботи на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або мобілізаційного замовлення.

Відпустка буде перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.

Що робити з відпусткою у випадку звільнення:

Можна використати відпустку в повному обсязі або отримати грошову компенсацію.

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