Як працівнику з дітьми отримати додаткову соціальну відпустку — умови та документи

17:23, 5 квітня 2025
Працівники з дітьми або дитиною з інвалідністю мають право на додаткову соціальну відпустку тривалістю 10, а за кількох підстав — до 17 днів.
Працівники, які мають дітей або дитину з інвалідністю, можуть отримати додаткову соціальну відпустку тривалістю 10 днів. Якщо підстав для її отримання кілька, її тривалість може збільшитися до 17 днів. Ця відпустка не ділиться на частини, і роботодавець не може відкликати працівника з неї. Про це нагадали у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги.
Хто має право на додаткову відпустку:
- один із батьків, який має 2-х і більше дітей віком до 15 років
- один із батьків дитини з інвалідністю
- один із батьків, який усиновив дитину
- матір (батько) дитини з інвалідністю з дитинства (підгрупи А, I групи)
- одинока матір
- батько дитини або людини з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі)
- люди, які взяли під опіку дитину або людину з інвалідністю з дитинства (підгрупи А, I групи)
- один із прийомних батьків.
Умови отримання додаткової відпустки:
Надається один раз на рік — якщо інший з подружжя в поточному році її не використовував.
Як отримати додаткову відпустку:
- подати заяву роботодавцю
- надати документи, які підтверджують право на відпустку
- документ, який підтверджує, що інший з подружжя в поточному році не скористався правом на додаткову відпустку (наприклад, довідка з місця роботи).
Документи, які підтверджують право на додаткову відпустку:
Для батьків з двома або більше дітьми до 15 років:
- копії свідоцтв про народження дітей.
Для батьків дитини з інвалідністю:
- копія свідоцтва про народження
- копія пенсійного посвідчення, посвідчення одержувача соціальної допомоги або медичний висновок.
Для батьків, які усиновили дитину:
- копія свідоцтва про народження
- копія рішення суду про усиновлення.
Для батьків особи з інвалідністю з дитинства (підгрупи А, I групи):
- копія свідоцтва про народження
- пенсійне посвідчення або довідка МСЕК.
Для одиноких матерів:
- копія свідоцтва про народження дитини
- довідка органів ДРАЦСу
- копія паспорта.
Для вдови/вдівця:
- копія свідоцтва про народження дитини
- копія свідоцтва про укладення шлюбу
- копія свідоцтва про смерть чоловіка/жінки
- копія паспорта.
Для розлучених:
- копія свідоцтва про розірвання шлюбу
- документ, який підтверджує відсутність участі другого з батьків у вихованні.
Коли роботодавець може відмовити у наданні додаткової відпустки:
У період дії воєнного стану — якщо працівник залучений до роботи на об’єктах критичної інфраструктури, виробництва товарів оборонного призначення або мобілізаційного замовлення.
Відпустка буде перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.
Що робити з відпусткою у випадку звільнення:
Можна використати відпустку в повному обсязі або отримати грошову компенсацію.
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