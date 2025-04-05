В Україні у найближчі дві доби дощі, а 6 квітня уже з мокрим снігом

6 квітня синоптики прогнозують значне похолодання.

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У більшості областей 5 квітня вдень пройдуть дощі, в неділю 6 квітня з переходом у мокрий сніг. Окрім того, 6 квітня синоптики прогнозують значне похолодання. 7 квітня холодна погода утримається. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, а також вночі 7 квітня в Україні, крім сходу та південного сходу, заморозки в повітрі 0-5° – ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

6 квітня у західних, Житомирській та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вдень у західних, східних та південно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с – І рівень небезпечності, жовтий.

«5-7 квітня в погодних процесах над Україною відбудуться значні зміни: до нас надходитиме холодне повітря арктичного походження з північних напрямків, що призведе до утворення активного циклону, який зумовить ускладнення погодних умов та похолодання», - кажуть фахівці.

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