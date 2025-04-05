В Украине в ближайшие двое суток дожди, а 6 апреля уже с мокрым снегом

6 апреля синоптики прогнозируют значительное похолодание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В большинстве областей 5 апреля днем пройдут дожди, в воскресенье 6 апреля с переходом в мокрый снег. Кроме того, 6 апреля синоптики прогнозируют значительное похолодание. 7 апреля холодная погода сохранится. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью 6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях, а также ночью 7 апреля в Украине, кроме востока и юго-востока, заморозки в воздухе 0-5° – II уровень опасности, оранжевый.

6 апреля в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица. Днем в западных, восточных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с – I уровень опасности, желтый.

«5-7 апреля в погодных процессах над Украиной произойдут значительные изменения: к нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений, что приведет к образованию активного циклона, который вызовет ухудшение погодных условий и похолодание», – говорят специалисты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.