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Как работнику с детьми получить дополнительный социальный отпуск — условия и документы

17:23, 5 апреля 2025
Работники с детьми или ребенком с инвалидностью имеют право на дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10, а по нескольким основаниям — до 17 дней.
Как работнику с детьми получить дополнительный социальный отпуск — условия и документы
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Сотрудники, имеющие детей или ребёнка с инвалидностью, могут получить дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10 дней. Если оснований для его получения несколько, длительность может увеличиться до 17 дней. Этот отпуск не делится на части, и работодатель не имеет права отзывать сотрудника с него. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.

Кто имеет право на дополнительный отпуск:

  • один из родителей, имеющий двух и более детей в возрасте до 15 лет
  • один из родителей ребёнка с инвалидностью
  • один из родителей, усыновивший ребёнка
  • мать (отец) ребёнка с инвалидностью с детства (подгруппа А, I группы)
  • одинокая мать
  • отец ребёнка или человека с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении)
  • лица, оформившие опеку над ребёнком или человеком с инвалидностью с детства (подгруппа А, I группы)
  • один из приёмных родителей.

Условия получения дополнительного отпуска:

Предоставляется один раз в год — если другой из супругов в текущем году им не воспользовался.

Как получить дополнительный отпуск:

  • подать заявление работодателю
  • предоставить документы, подтверждающие право на отпуск
  • документ, подтверждающий, что другой из супругов в текущем году не воспользовался правом на дополнительный отпуск (например, справка с места работы).

Документы, подтверждающие право на дополнительный отпуск:

Для родителей с двумя и более детьми до 15 лет:

  • копии свидетельств о рождении детей.

Для родителей ребёнка с инвалидностью:

  • копия свидетельства о рождении
  • копия пенсионного удостоверения, удостоверения получателя социальной помощи или медицинское заключение.

Для родителей, усыновивших ребёнка:

  • копия свидетельства о рождении
  • копия решения суда об усыновлении.

Для родителей лица с инвалидностью с детства (подгруппа А, I группы):

  • копия свидетельства о рождении
  • пенсионное удостоверение или справка МСЭК.

Для одиноких матерей:

  • копия свидетельства о рождении ребёнка
  • справка органов ЗАГС
  • копия паспорта.

Для вдовы/вдовца:

  • копия свидетельства о рождении ребёнка
  • копия свидетельства о заключении брака
  • копия свидетельства о смерти супруга(и)
  • копия паспорта.

Для разведённых:

  • копия свидетельства о расторжении брака
  • документ, подтверждающий отсутствие участия второго родителя в воспитании ребёнка.

Когда работодатель может отказать в предоставлении дополнительного отпуска:

В период действия военного положения — если работник привлечён к работе на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или мобилизационного заказа.

Отпуск будет перенесён на период после окончания военного положения.

Что делать с отпуском в случае увольнения:

Можно использовать отпуск полностью либо получить денежную компенсацию.

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