Как работнику с детьми получить дополнительный социальный отпуск — условия и документы

17:23, 5 апреля 2025
Работники с детьми или ребенком с инвалидностью имеют право на дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10, а по нескольким основаниям — до 17 дней.
Сотрудники, имеющие детей или ребёнка с инвалидностью, могут получить дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10 дней. Если оснований для его получения несколько, длительность может увеличиться до 17 дней. Этот отпуск не делится на части, и работодатель не имеет права отзывать сотрудника с него. Об этом напомнили в Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи.
Кто имеет право на дополнительный отпуск:
- один из родителей, имеющий двух и более детей в возрасте до 15 лет
- один из родителей ребёнка с инвалидностью
- один из родителей, усыновивший ребёнка
- мать (отец) ребёнка с инвалидностью с детства (подгруппа А, I группы)
- одинокая мать
- отец ребёнка или человека с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, который воспитывает их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении)
- лица, оформившие опеку над ребёнком или человеком с инвалидностью с детства (подгруппа А, I группы)
- один из приёмных родителей.
Условия получения дополнительного отпуска:
Предоставляется один раз в год — если другой из супругов в текущем году им не воспользовался.
Как получить дополнительный отпуск:
- подать заявление работодателю
- предоставить документы, подтверждающие право на отпуск
- документ, подтверждающий, что другой из супругов в текущем году не воспользовался правом на дополнительный отпуск (например, справка с места работы).
Документы, подтверждающие право на дополнительный отпуск:
Для родителей с двумя и более детьми до 15 лет:
- копии свидетельств о рождении детей.
Для родителей ребёнка с инвалидностью:
- копия свидетельства о рождении
- копия пенсионного удостоверения, удостоверения получателя социальной помощи или медицинское заключение.
Для родителей, усыновивших ребёнка:
- копия свидетельства о рождении
- копия решения суда об усыновлении.
Для родителей лица с инвалидностью с детства (подгруппа А, I группы):
- копия свидетельства о рождении
- пенсионное удостоверение или справка МСЭК.
Для одиноких матерей:
- копия свидетельства о рождении ребёнка
- справка органов ЗАГС
- копия паспорта.
Для вдовы/вдовца:
- копия свидетельства о рождении ребёнка
- копия свидетельства о заключении брака
- копия свидетельства о смерти супруга(и)
- копия паспорта.
Для разведённых:
- копия свидетельства о расторжении брака
- документ, подтверждающий отсутствие участия второго родителя в воспитании ребёнка.
Когда работодатель может отказать в предоставлении дополнительного отпуска:
В период действия военного положения — если работник привлечён к работе на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или мобилизационного заказа.
Отпуск будет перенесён на период после окончания военного положения.
Что делать с отпуском в случае увольнения:
Можно использовать отпуск полностью либо получить денежную компенсацию.
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