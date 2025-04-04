Китай вводить у відповідь мита у розмірі 34% на весь імпорт США

Китай запровадить 34% мито на весь імпорт із США.

Джерело фото: Bloomberg

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Починаючи з 10 квітня Китай запровадить 34% мито на весь імпорт із США. Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Xinhua, пише Bloomberg.

Цей крок стався після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про аналогічні 34% мита для Китаю.

Як писала «Судово-юридична газета», Трамп анонсував запровадження «взаємних мит» по всьому світу.

Водночас очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко зазначила, що означають нові мита від США для України.

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