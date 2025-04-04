Кабмін затвердив нові порядки ведення реєстрів ліцензіатів підакцизних товарів

Кабінет міністрів 4 квітня прийняв постанову, яка визначає порядки ведення єдиних реєстрів ліцензіатів з виробництва та обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ліцензіатів та місць обігу пального. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
У відомстві нагадали, що суб’єкт господарювання набуває права на провадження виду господарської діяльності з дня внесення Державною податковою службою відомостей про надану ліцензію на право провадження відповідного виду господарської діяльності до одного з реєстрів ліцензіатів.
Ведення реєстрів ліцензіатів України забезпечує прозорість та контроль у сфері ліцензування підакцизних товарів, що є важливим для законного ведення бізнесу та боротьби з незаконним обігом пального, алкогольних та тютюнових виробів. Прийняття Урядом постанови сприятиме забезпеченню цілісної системи контролю податковими органами і громадськістю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, що підлягають ліцензуванню.
Постановою Уряд затверджує:
Також постановою визнається таким, що втратив чинність Порядок ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 545.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.