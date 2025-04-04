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Кабмин утвердил новые порядки ведения реестров лицензиатов подакцизных товаров

13:21, 4 апреля 2025
Правительство устанавливает правила ведения реестров лицензий на производство, обращение и хранение алкоголя, табака и горючего, заменяя старый порядок.
Кабмин утвердил новые порядки ведения реестров лицензиатов подакцизных товаров
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Кабинет Министров 4 апреля принял постановление, которое устанавливает порядки ведения единых реестров лицензиатов по производству и обороту этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, лицензиатов и мест оборота топлива. Об этом сообщает Министерство финансов.

В ведомстве напомнили, что субъект хозяйствования приобретает право на ведение определенного вида хозяйственной деятельности с момента внесения Государственной налоговой службой сведений о выданной лицензии на соответствующий вид деятельности в один из реестров лицензиатов.

Ведение реестров лицензиатов Украины обеспечивает прозрачность и контроль в сфере лицензирования подакцизных товаров, что важно для законного ведения бизнеса и борьбы с незаконным оборотом топлива, алкогольных и табачных изделий. Принятие постановления Правительством будет способствовать созданию целостной системы контроля со стороны налоговых органов и общества за производством и оборотом подакцизных товаров, подлежащих лицензированию.

Постановлением Правительство утверждает:

  • Порядок ведения Единого реестра лицензиатов по производству и обороту алкогольных и табачных изделий;
  • Порядок ведения Единого реестра лицензиатов и мест оборота топлива;
  • Порядки заполнения заявлений на лицензии на право производства алкогольных, табачных изделий и топлива, право оптовой и розничной торговли такими изделиями;
  • Порядок заполнения заявлений на лицензии на право хранения топлива;
  • Формы выписок из указанных реестров лицензиатов.

Также постановлением признается утратившим силу Порядок ведения Единого государственного реестра субъектов хозяйствования, получивших лицензии на производство, хранение, оптовую и розничную торговлю топливом, а также мест производства, хранения, оптовой и розничной торговли топливом, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 19 июня 2019 г. № 545.

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Лицензия Кабинет Министров Украины

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